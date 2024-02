“Pollo” Recalde se estrena como goleador del Ceará

Recalce anotó en el minuto 43 con remate de derecha tras controlar el balón con el pecho para el 2-0 parcial. Fue su primer tanto en cuatro partidos jugados con el Ceará, que está en la Serie B del Brasileirão.

Ceará sigue líder del Grupo B con 10 puntos y su próximo partido será el domingo, en el Arena Castelão de Fortaleza ante Altos, del estado de Piauí. Este juego es por la 2ª fecha de la Copa do Nordeste, competición entre equipos de la Región Nordeste do Brasil y que otorga un cupo para la 3ª ronda de la Copa do Brasil.