Libertadores: Nacional pierde por la mínima ante Always Ready en El Alto

El gol de Darlison Rodrigues a los 13 minutos en el “Nido del Cóndor” supone para el elenco boliviano un pequeño botín que deberá administrar de la mejor manera el próximo jueves en Montevideo, adonde se decidirá el ganador de la serie.

En el equipo uruguayo jugó de titular el delantero paraguayo Antonio Galeano.

En el mismo escenario de El Alto, Always Ready había goleado 6-1 al peruano Sporting Cristal en el partido de ida de la Fase 2.

-Programa de los partidos de vuelta de la Fase 3:

Martes 12 de marzo:

21:30 Palestino vs. Nacional Asunción, en Chile. Ida: Ganó Palestino 2-0.

Miércoles 13 de marzo:

21:30 Colo Colo - Sportivo Trinidense, en Chile. Ida: 1-1.

21:30 Bragantino vs. Botafogo, en Bragança Paulista. Ida: Ganó Botafogo 2-1.

Jueves 14 de marzo:

21:30 Nacional Montevideo vs. Always Ready, en Uruguay. Ida: Ganó Always 1-0.

-Los 4 ganadores avanzan a fase de grupos de la Libertadores. Los 4 perdedores, a la Sudamericana.