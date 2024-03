Robinho: “Fui condenado porque no soy un italiano blanco”

“Con la cantidad de pruebas que tengo, no me hubiesen condenado”, sostiene el ex delantero de la selección de Brasil, Real Madrid, Santos y Milan, entre otros, a dos días del inicio de su juicio en su país.

Robinho, de 40 años, ofreció un reportaje a RecordTV a sólo 48 horas de que el Supremo Tribunal de Justicia se expida sobre el caso del ex delantero brasileño, en el que, según anticipó la prensa local, existe consenso mayoritario entre sus miembros para proceder a su arresto tras su condena por la justicia de Milán en 2017.

Como Brasil no concede la extradición de sus ciudadanos por delitos cometidos en el extranjero, Robinho corre riesgo de purgar esa condena en su país.

Robinho, que fue hallado culpable por participar de una violación en grupo contra una joven en 2013, actualmente se encuentra en libertad en su país a la espera de la decisión del STJ respecto de la condena de 9 años de prisión recibida en Italia.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, consideró días atrás que Robinho, “debería purgar su condena por violación en Italia” en su país.

“Tuvimos una relación superficial y veloz. Nos dimos unos besos, luego me fui. En ningún momento me rechazó o me pidió que me detenga. Había otras personas en el lugar”, relató Robinho en la entrevista.

“Cuando vi que quería seguir con otros muchachos, volví a mi casa. Fue consensual. Pudo negarlo, porque no está mi ADN. Pero no soy un mentiroso”, enfatizó Robinho. (ANSA).