Amistosos: Ecuador cae ante Italia y Venezuela empata con Guatemala

Lorenzo Pellegrini anotó el primer tanto en el Red Bull Arena en Harrison (Nueva Jersey) en el minuto 3. Cando Ecuador dominaba el partido llegó el segundo de Italia con un toque de Nicolo Barella en el 90+4.

Las figuras de la selección ecuatoriana, dirigida por el español Félix Sánchez, fueron Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán.

Con esta victoria, Italia se lleva dos triunfos seguidos en la ronda de amistosos, en la que también derrotó 2-1 a Venezuela. Por su parte, Ecuador venía de ganarle 2-0 a Guatemala.

Los amistosos son el calentamiento para la Eurocopa, que arranca el 14 de junio en Alemania, y la Copa América, en la que Ecuador ha tenido pobres participaciones.

Tras la Copa América, la Tri jugará en septiembre contra Brasil de visitante y Perú de local, por el clasificatorio sudamericano al Mundial-2026 en Norteamérica.

* Venezuela empató ayer 0-0 con Guatemala en amistoso disputado en Texas.

Otros amistosos

-Para hoy: 17:00 Bolivia vs. Andorra.

-Mañana: 15:30 Colombia vs. Rumania; 15:30 Costa de Marfil vs. Uruguay; 15:45 Inglaterra vs. Bélgica (ESPN); 15:45 Alemania vs. Países Bajos (ESPN2); 16:00 Francia vs. Chile (Star+); 16:30 España vs. Brasil (Star+); 21:30 Perú vs. Rep. Dominicana; 23:00 Argentina vs. Costa Rica.