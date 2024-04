Paraguayos goleadores: Ruiz Díaz anota en Ecuador y Lesme , en Costa Rica

Técnico Universitario gana por Ruiz Díaz

Técnico Universitario remontó y ganó de local 2-1 al Deportivo Cuenca, gracias al decisivo tanto del paraguayo Rodrigo Ruiz Díaz, en un partido de la 9ª fecha de la primera fase de la LigaPro de fútbol en Ecuador. Ruiz Díaz reemplazó al minuto 74 al uruguayo Gastón Poncet y al 89 convirtió el gol del triunfo con un violento remate que cruzó entre varios defensas contrarios.

Lea más: Brasileño y uruguayo, en los partidos de Libertad y Cerro

Fue el primer tanto en 9 presentaciones para el ex delantero de Resistencia de 25 años. Otro paraguayo, Milton Maciel, dio la asistencia para el gol del empate para Técnico Universitario anotado por Diego Armas en el minuto 50. Con este triunfo, el equipo de Ambato suma 12 puntos en la tabla de posiciones, 5 menos que el líder, Aucas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lesme anota para la Liga Alajuelense

El delantero paraguayo Fernando Lesme marcó el primer gol para la Liga Deportiva Alajuelense, que le ganó de local 3-1 al Municipal Grecia en partido correspondiente a la 18ª jornada del torneo Clausura del fútbol de Costa Rica. Lesme, que últimamente estuvo marginado del equipo titular por decisión del cuestionado técnico Alexandre Guimarães, anotó en el minuto 21 para el empate parcial 1-1.

Fue el tercer tanto en nueve partidos para el espigado delantero de 22 años y 194 metros de altura. Y lo logró ante su ex equipo, donde jugó en la temporada 2022/23 y con el que marcó 14 goles en 33 partidos antes de ser transferido al Celaya de México. En el fútbol azteca solo estuvo un semestre y registró 5 tantos en 14 presentaciones en la Liga de Expansión. Este año volvió a Costa Rica fichado por uno de los grandes, que por ahora está cuarto en la tabla con 32 puntos, a tres de los líderes Herediano y Deportivo Saprissa.

Italia: 5 clubes en la Champions 2024-25

Italia se aseguró ayer de manera matemática que el quinto equipo de la Serie A juegue la próxima campaña la Liga de Campeones de fútbol, aumentando el cupo de clubes italianos en Europa la próxima campaña. Si bien esa quinta plaza que otorga la UEFA debido a la expansión del torneo estaba casi asegurada para los italianos desde hace semanas, por el “coeficiente UEFA 2024′, no fue hasta que el Atalanta y el Fiorentina certificaron su pase a semifinales este jueves, ante el Liverpool y el Viktoria Pilzen, respectivamente, cuando llegó la confirmación.

La Champions cambiará de formato la próxima temporada, con 36 equipos tomando parte en la fase de grupos, en vez de los 32 que venían participando en la misma en las últimas temporadas.

Partidos de adelanto en las ligas europeas

Partidos de adelanto que se disputarán hoy en las principales ligas europeas:

* Liga española (32ª jornada): 15:00 Athletic Bilbao vs. Granada (ESPN4). El plato fuerte será el domingo con el clásico Real Madrid-Barcelona (15:00, Tigo+).

* Serie A de Italia (33ª jornada): 12:30 Genoa vs. Lazio (ESPN2); 14:45 Cagliari vs. Juventus (ESPN2). El plato fuerte será el lunes con el derbi AC Milan vs. Inter (14:45, ESPN).

* Bundesliga de Alemania (30ª jornada): 14:30 Eintracht Frankfurt vs. Augsburgo (Star+).