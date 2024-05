La fecha del sorteo de los 8vos de la Copa Sudamericana 2024

Atención Sportivo Ameliano, Cerro Porteño y Libertad. La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó la fecha del sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. De los tres paraguayos en el certamen, solo la V Azulada está clasificada a la ronda. Por su lado, el Ciclón y el Gumarelo, eliminados de la Copa Libertadores 2024, disputarán los playoffs.

La Conmebol establecerá los cruces de la serie de los 16 mejores el lunes 3 de junio, a las 12:00, hora de Paraguay, en la sede del organismo en la ciudad de Luque. En el caso de los dirigidos por Pedro Sarabia, que conquistaron el Grupo E al derrotar por 1-0 al Athletico Paranaense en el Arena da Baixada de Curitiba, conocerán la llave de la que saldrá el próximo adversario.

Copa Sudamericana: 2024: Dos series confirmadas

La Copa Sudamericana 2024 tiene confirmada dos de los ocho enfrentamientos: Athletico Paranaense vs. Cerro Porteño y RB Bragantino vs. Barcelona. El resto todavía puede cambiar, con Libertad hoy a Boca Juniors, ya que restan por disputar fechas en los Grupo C de ambos torneos: Gremio e Internacional postergaron dos partidos por inundaciones en Porto Alegre.

Copa Sudamericana 2024: Los playoffs de octavos

Los segundos del cuadro principal de la Copa Sudamericana 2024 son Always Ready, Universidad Católica (Ecuador), Boca Juniors, Athletico Paranaense, Cuiabá, RB Bragantino y Racing de Montevideo. Por su lado, los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 son Cerro Porteño y Libertad, Barcelona, Liga de Quito, Independiente del Valle, Palestino y Rosario Central.

Copa Sudamericana 2024: Los clasificados a octavos

En el Bolillero 1 de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, siendo los primeros de cada grupo, están Independiente Medellín de Colombia; Cruzeiro, Fortaleza y Corinthians de Brasil; Belgrano de Córdoba, Lanús y Racing de Avellaneda de Argentina y Sportivo Ameliano de Paraguay, que disputa una instancia de mata-mata continental por primera vez en la historia.

Cerro Porteño y Libertad definen de visitante

Tanto Cerro Porteño como Libertad, terceros de la Copa Libertadores 2024 ante a los segundos de la Copa Sudamericana 2024, iniciarán de local y en consecuencia, definirán de visitante. Los cruces serán posterior a la Copa América 2024: los partidos de ida entre el 16 y 18 de julio y los duelos de vuelta entre el 23 y 25 del mismo mes. Los ganadores accederán a octavos.

