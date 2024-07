Chile se arriesga a una severa sanción

Una catarata de palabras gruesas, encabezadas por el presidente de la Asociación de Fútbol Profesional chileno (ANFP) , Pablo Milad, coreadas por los jugadores y exinternacionales y amplificadas por la prensa que le podrían acarrear al propio Milad y al combinado nacional una sanción severa de parte del ente regidor del fútbol sudamericano.

Lea más: Bruno Guimaraes se queja de la rigidez de la Conmebol en los descansos de la Copa América

Finalizado el partido, en el que los chilenos se quejaron amargamente de un posible codazo en el área al inicio del choque y de la expulsión por doble tarjeta amarilla de Gabriel Suazo a la media hora, el presidente disparó contra la Conmebol, a la que acusó de utilizar el VAR para perjudicar a Chile con conocimiento y alevosía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

" Las decisiones arbitrales condicionaron el resultado. Con una expulsión o segunda amarilla muy temprano. Condicionó completamente el resultado. También condicionó las no decisiones del árbitro en el partido con Argentina. Estaríamos en otra situación hoy en día " , afirmó.

" Hubo una injusticia completa con nuestra país. Me he contenido, estoy muy frustrado, cuando los chicos se entregan por completo. La primera amarilla es dudosa, la segunda es muy cuestionable, porque el VAR lo cobró. Es increíble lo del VAR, con Roldán (el árbitro) tenemos un historial " , agregó antes de admitir que no tenía pruebas para tamaña acusación.

" Las imágenes no mienten, hay un testimonio claro, es una injusticia enorme con nuestro país. Yo lo intuyo, porque no la había cobrado la amarilla. Puede ser que se lo hayan dicho por la muela " .

Arturo Vidal y Gary Medel

En la misma línea se expresaron los exinternacionales Arturo Vidal y Gary Medel, que vieron la competencia desde sus respectivas casas al no entrar en los planes del seleccionador, Ricardo Gareca.

El primero espetó " otra vez robando, siempre lo mismo " mientras que el segundo insistió en la misma idea al declarar " y nos siguen robando y cagando " .

Claudio Bravo, el capitán de quien se especula abandonará la selección tras el torneo consideró " increíble que con la tecnología que existe a día de hoy en el fútbol te puedan cagar de está manera, cuesta mucho entenderlo, imposible competir contra esto. Nos vamos con la frente en alto, entregamos todo " .

Cero goles en tres partidos y mal juego

Más allá de la polémica y los posibles errores, lo cierto es que Chile no hizo un solo gol en los tres partidos disputados, frente a Perú, Argentina y Canadá. Mostró fragilidad en defensa, una ausencia grave de calidad, técnica e imaginación en el centro del campo y una preocupante sequía en ataque que dura años.

Tampoco mostró a qué juega: se desconoce la estrategia de Gareca, que como el resto se escudó en la contingencia para una ocultar una falta inquietante de fútbol. Frente a Canadá y Argentina, Chile cedió la posesión del balón; apenas enlazó pases y sus principal recurso fue el pelotazo en largo en busca de un error del rival o un golpe de suerte.

Cometió numerosas faltas, enredó todos los partidos con continuos choques, no generó apenas ocasiones de gol y casi nunca disparó al arco. En el vital partido con los canadienses, en el que debía anotar para ganar y clasificarse, no hubo ningún tiro al arco en los noventa minutos, y ni un solo disparo, ni a la portería ni fuera de la portería en la segunda mitad: números que dicen mucho de las bajas presentaciones de un equipo, aunque juegue 60 minutos con 10 jugadores.

Cortina de humo

Así, las furibundas críticas a los tres colegiados y la supuesta conspiración de la Conembol funcionan como una cortina de humo para eludir la crítica que han tendido Pablo Milad y la ANFP, que palmean con entusiasmo los medios de comunicación locales, y que desde hace años hace mucho daño al fútbol chileno, en franco declive.

Ninguno de los seleccionados chilenos, más allá de Maripán, central del Mónaco, juega en un gran club de las grandes ligas de Europa; Alexis es suplente y los que los hacen están en equipos de bajo nivel. La liga chilena es una de las más flojas de Sudamerica y las categorías inferiores de la selección carecen de estrategia, huérfanas de un modelo de excelencia y progresión y olvidadas por Gareca.

El entrenador argentino dijo al llegar que su única preocupación era la absoluta y que más allá del juego, su objetivo era el resultado y la clasificación para el mundial, que Chile no logra desde 2014.

La copa América 2024 deja además un dato, que coloca a Chile en su lugar más allá de eventuales conspiraciones: se une a Perú, Paraguay y Bolivia en el grupo de eliminadas en primera ronda. Curiosamente, las mismas cuatro selecciones que marchan en los últimos lugares en la liguilla de clasificación para la próxima Copa del Mundo. EFE