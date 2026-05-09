¡Es hoy! Llega la Gran Feria de Empleo con centenares de vacancias disponibles

Con el propósito de brindar soluciones ante el desafío del desempleo y generar un espacio de crecimiento profesional, el Grupo Azeta realiza hoy la Gran Feria de Empleo. El evento tendrá lugar este sábado 9 de mayo, de 09:00 a 16:00, en el Centro de Convenciones Mariscal, en Dr. Juan Eulogio Estigarribia 5086, del barrio Villa Morra de Asunción.

Esta iniciativa, que marca el inicio de una importante movida de oportunidades laborales, está diseñada como un punto de encuentro integral para la ciudadanía.

La entrada es libre y gratuita, permitiendo que todos los interesados puedan acceder a las vacantes disponibles y a las herramientas de capacitación que se ofrecerán durante la jornada.

María Silvia Duarte, gerente de Comunicación del grupo Azeta, explicó que la iniciativa de la feria viene del deseo de hacer tangible y real esa unión entre las personas que quieren buscar oportunidades laborales, como las que quieran buscar a un personal desde mandos medios, asitencia, gerencia a través de la plataforma ABC Empleos.

“Es una plataforma que desde el grupo y en alianza con ABC lanzamos para reducir esa brecha que hablamos siempre del desempleo o de esa falta de oportunidades del primer empleo, muchos jóvenes que terminan el colegio y no tienen oportunidades laborales o no saben dónde buscar ese primer empleo, entonces esta plataforma que lanzamos inicialmente para todo el grupo Azeta, para nuestras 20 empresas, la abrimos para todas las empresas del Paraguay así queremos llegar a más personas que encuentren esa oportunidad”, destacó.

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Empresas que estarán presentes en la Gran Feria de Empleo

Incentiva

Pederzani

Ferrex

Abasto S.A.

Biggie express

Universidad Autónoma de Asunción

Gabana

Electroban

Capital Humano

GP etiquetas adhesivas

Azeta Mandatos & Servicios

Grupo Cavallaro

aposta.LA

Tigo

TalentHubPy

Nexo

La Vienesa

Grupo Cavallaro

Sueñolar

Mercurio S.A.

Fundación Paraguaya

Jardín de la Paz

Banco Atlas

Azenta Inversiones Inmobiliarias

Lepanto Service Group

Koala

acapuedo

Connecting

Penta Azeta

Coaching Solutions

Vanguardia

INREF

abc

Inmobiliaria del Este

Credi Solución

Biggie farma

Rios Repuestos RG S.A.

Avanza Outsourcing Solutions

Coca-Cola Paresa Paraguay

Nueva Americana

Vacancias en una amplia variedad de rubros

Las firmas que buscan reclutar colaboradores en esta feria tienen vacancias en los siguientes cargos:

atención al cliente,

caja,

administración,

contabilidad y auditoría,

análisis y data,

ejecutivo comercial,

telemarketing,

operador de call center,

cobranzas,

marketing y marca,

operaciones ylogística,

producción e industria,

mantenimiento y soporte técnico,

ingeniería,

gastronomía,

transporte,

retail y sucursales,

seguridad y servicios generales,

gestión y proyectos,

sonidista,

pasante universitario,

bienestar estudiantil.

Formación y herramientas para el éxito laboral

Durante la feria, además de reunir en un mismo lugar a empleadores con postulantes, también será espacio de networking. El evento contará con espacios dedicados a la formación práctica, donde profesionales brindarán orientación clave para mejorar la empleabilidad:

Talleres de CV: orientación técnica para elaborar un orientación técnica para elaborar un currículum profesional y efectivo.

Preparación de entrevistas: consejos prácticos para consejos prácticos para afrontar procesos de selección con éxito.

Charlas magistrales: líderes empresariales compartirán sus experiencias y brindarán recomendaciones para el mundo corporativo actual.

Ya sea que se trate de personas en busca de su primer empleo o de profesionales que deseen dar el siguiente paso en su carrera, la feria ofrecerá un entorno propicio para el desarrollo y la inserción laboral.

Detalles del evento

Fecha: sábado 9 de mayo.

Horario: 09:00 a 16:00.

Lugar: Centro de Convenciones Mariscal (Dr. Juan Eulogio Estigarribia 5086).

Acceso: libre y gratuito para toda la ciudadanía.Postulate en ABC Empleos

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María Silvia recordó en entrevista con el Ancho Perfil de ABC Cardinal 730 AM que ABC Empleos se lanzó como plataforma gratuita, en la que todas las personas que quieren buscar oportunidades laborales, como las que quieran buscar a un personal desde mandos medios, asitencia, gerencia incluso, pueden ingresar a ABC Empleos y encontrar esas oportunidades.