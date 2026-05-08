Emotiva ceremonia de partida en Santaní abrió el Rally de San Pedro

(SANTANÍ. Enviados especiales: Derlis Santacruz, Gustavo Machado y Pablo Pérez) La tradicional largada simbólica del Petrobras Rally de San Pedro, que corresponde a la tercera cita del calendario 2026 del Campeonato Nacional de Rally (CNR), tuvo lugar esta noche en Santaní y a pesar de la baja temperatura que empezó a sentirse en el comienzo de la misma, el calor de los aficionados hizo que se sintiera menos y más aún con el paso de los autos y los protagonistas por la rampa de salida.

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El acto protocolar arrancó con un número artístico, de la mano de una dupla que al son de la guitarra y el acordeón, dieron un colorido muy especial al inicio de lo que fue finalmente una emotiva ceremonia de partida que contó con fuegos de estruendos en su prólogo.

En la ocasión asistieron, además de las autoridades deportivas encargadas de la organización y fiscalización del evento (CPV, CSV y TACPy), las de carácter gubernamental, que dieron a los presentes las palabras de bienvenida al segundo departamento de nuestro país y a Santaní, ciudad cabecera del rally.

Los actuales líderes del certamen nacional de la modalidad de rally, en la tracción integral, Tiago Weiler y Juan José Sánchez, quienes a bordo del Toyota GR Yaris Rally2 abrirán la ruta mañana en el inicio de la primera etapa, fueron los responsables de romper el hielo ante el público que se acercó a disfrutar del show, que también fue aprovechado para premiar a los mejores del pasado Rally de Paraguarí.

Las 49 tripulaciones anotadas, con sus autos de mayor a menor categoría y clase, subieron y bajaron por la rampa de salida en Santaní, dejando sus respectivas impresiones a través de sus pilotos que, a decir de los mismos, el fin de semana se verá una competencia con tramos muy rápidos y con algunos sectores de barro.

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En la F2 o tracción simple, Nicolás Baeza y Luis Cabo de Vila (Honda Civic Type R EP3), serán los primeros en partir en la etapa de mañana, por la condición de líderes de la categoría.

Mañana, la Etapa 1

La Etapa 1 se cumplirá mañana sábado con tres tramos (25 de Diciembre a 2ª Línea, 2ª Línea a 25 de Diciembre Centro y Navidad a Costa Pucú, este último con algunos recortes en los sectores complicados por el barro), en los siguientes horarios: 9:33, 9:51 y 10:39. Los mismos se repetirán en una ocasión para completar 6PE (13:19, 13:37 y 14:25).