Barcelona puede recuperar hoy el liderato en la Liga española

Los empates de los equipos madrileños ante Osasuna y Celta de este sábado abren al Barça la oportunidad de regresar a la primera posición del campeonato, que cedió en la jornada 15 tras perder ante el Las Palmas (1-2) y alargar una mala fase que le acabaría descabalgando de la cabeza de la clasificación.

No lo tendrá fácil el conjunto azulgrana, que recibe a un Rayo Vallecano que atraviesa la mejor racha de su historia en Primera, con nueve partidos sin conocer la derrota, y es sexto en la tabla, en puestos europeos.

Tras una semana limpia de partidos al no tener que disputar la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona llega a la cita descansado y con la moral reforzada tras golear en el Sánchez Pizjuán (1-4) .

Resultados y goleadores de la 24ª jornada:

* Espanyol 1-Athletic Bilbao 1. Goles: 62′ Roberto Fernández (E); 77′ Oihan Sancet (AB). Ast: 26.645.

* Valladolid 0-Sevilla 4. Goles: 5′, 67′ Juanlu Sánchez, 45+1′ Isaac Romero, 84′ Dodi Lukebakio (S). Ast: 22.123.

* Mallorca 3-Las Palmas 1. Goles: 7′, 29′ Vedat Muriqi, 35′ Dani Rodríguez (M); 62′ Stefan Bajcetic (LP). Ast: 18.475.

* Betis 3- Real Sociedad 0. Goles: 51′ Antony dos Santos, 64′, 69′ Marc Roca (B). Exp: 20′ Igor Zubeldía (RS). Incidencia: Lo Celso (B) falló un penal. Ast: 48.758.

* Leganés 3-Alavés 3. Goles: 10′, 37′ Daniel Raba, ambos de penal, 88′ Munir El Haddadi (L); 25′ Kike García, 50′, 67′ Joan Jordán Moreno, el 1° de penal (A). Exp: 90+6′ Munir El Haddadi (L). Ast: 10.681.

* Osasuna 1-Real Madrid 1. Goles: 15′ Kylian Mbappé (RM); 58′ Ante Budimir, de penal (O). Exp: 39′ Jude Bellingham (RM). Ast: 22.390.

* Atlético de Madrid 1-Celta 1. Goles: 68′ Iago Aspas, de penal (C); 81′ Alexander Sørloth (AM). Exp: 7′ Pablo Barrios (AM). Ast: 64.211.

* Villarreal 1-Valencia 1. Goles: 32′ Pape Gueye (Vi); 84′ Umar Sadiq (Va). Ast: 19.701.

* Girona 1-Getafe 2. Goles: 3′ Christantus Uche, 62′ Borja Mayoral (Ge); 54′ Yangel Herrera (Gi). Exp: 73′ Yangel Herrera (Gi). Ast: 10.354.

-Hoy: 17:00 Barcelona -Rayo Vallecano (Directv).

-Goleadores: Con 19 goles: Rober Lewandowski (Barca). Con 17: Kylian Mbappé (R. Madrid).