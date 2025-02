Neymar, primer gol luego de 502 días

Neymar convirtió un penal a su manera, intercambiando con Soteldo y luego eludiendo a un par de oponentes, uno de los cuales lo derribó dentro del área. No hubo dudas sobre el penal que luego transformó el número 10 del Santos.

Así, Neymar volvió a saborear la alegría de marcar, algo que no experimentaba desde octubre de 2023, cuando marcó en uno de los pocos partidos que disputó con el Al Hilal. En el minuto 39 del segundo tiempo O’Ney fue sustituido, recibiendo una gran ovación del público.

La alegría contenida en las declaraciones del post partido: “espero que sea el comienzo de una gran era para el Santos - palabras de Neymar -. Saben el amor que siento por este club, mientras esté aquí siempre daré el 100%”.

“Por qué firmé un contrato de solo seis meses? Porque quería tomarme las cosas con calma, nos estamos ayudando, yo y el club, el uno con el otro y aquí me están ayudando a recuperar la alegría de jugar al fútbol. No quería hacer un contrato largo porque no sabía cómo me sentiría y qué pasaría en estos meses. Quiero ir despacio, poco a poco. Estoy contento con el gol y porque siento que mi condición física está mejorando”. (ANSA).