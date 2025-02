Champions League: Los cruces de octavos con ¡clásico español!

La UEFA sorteó hoy los octavos de final de la Champions League 2024-2025. En la primera edición del nuevo formato, la llave de los 16 mejores del certamen más importante del viejo continente tiene un clásico por un lugar en los cuartos de final: Atlético Madrid vs. Real Madrid. La final será en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich, el sábado de 31 de mayo.

Además del Colchonero, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Barcelona, Lille, Bayer Leverkusen e Inter de Milán accedieron directamente a los octavos al ocupar las primeras ocho posiciones de la fase Liga. El Merengue, al igual que el PSG, Brujas, PSV, Benfica, Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Feyenoord disputaron los playoffs de octavos de final.

Champions League: Cruces y fechas

Los cruces de octavos de final de la Liga de Campeones son PSG vs. Liverpool, Brujas vs. Aston Villa, Real Madrid vs. Atlético Madrid, PSV vs. Arsenal, Benfica vs. Barcelona, Borussia Dortmund vs. Lille, Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen y Feyenoord vs. Inter. Los partidos, a ida y vuelta, serán entre el 2-5 de marzo y 11-12 de marzo, respectivamente.

Champions League: Octavos de final

