Copa Sudamericana: Varios van por “La gran Conquista”

Eliminado precozmente de la Libertadores, el Corinthians brasileño inicia un nuevo asalto para lograr su primera Copa Sudamericana hoy, cuando recibe en casa al Huracán argentino, en la primera jornada de un Grupo C en el que parte como gran favorito.

El Melgar peruano recibe al Vasco da Gama en el estadio Monumental de Arequipa, al pie del volcán Misti, con el objetivo de repetir el buen momento que atraviesa en la liga peruana, durante la primera jornada del Grupo G.

El club brasileño Vitória y la Universidad Católica ecuatoriana debutan en el Grupo B de la Sudamericana, en un encuentro al que ambos llegan con bajas importantes. El Vitória tendrá su primera participación en una competición internacional en nueve años.

El histórico estadio Centenario de Montevideo será testigo de un encuentro por el Grupo C entre el Racing uruguayo y el colombiano América de Cali.

El Atlético Grau peruano buscará hacer historia en su primera participación en el torneo cuando enfrente con el argentino Godoy Cruz, que viene golpeado en la liga argentina.

* Programación de hoy: 19:00 Corinthians vs. Huracán, en Sao Paulo (Tigo Sports); 19:00 Melgar vs. Vasco da Gama, en Arequipa (Tigo+); 21:30 Vitoria vs. Univ. Católica (Ecu), en Salvador (Tigo+); 21:30 Racing (Uru) vs. América de Cali, en Montevideo (ESPN2); 21:30 Sportivo Luqueño vs. Gremio, en Asunción (Tigo Sports, ESPN4); 23:00 Atlético Grau vs. Godoy Cruz, en Lima (ESPN3). * Mañana: 19:00 Academia Puerto Cabello vs. Lanús, en Valencia (ESPN3); 19:00 GV San José vs. Unión Española, en La Paz (Tigo+); 21:30 Cerro Largo vs. Defensa y Justicia, en Montevideo (Tigo+); 23:00 Mushuc Runa vs. Palestino, en Riobamba (ESPN5).