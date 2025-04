Video: Junior Marabel convirtió en la victoria 1-0 de Palestino

Palestino derrotó 1-0 a Unión La Calera y es único líder en la Primera División de Chile. Los Árabes triunfaron por la séptima fecha con el gol de Junior Marabel: el futbolista paraguayo convirtió el único tanto a los 84 minutos y llegó a las 3 anotaciones en el certamen de Liga. El atacante registra 5 tantos en la temporada agregando los 2 en la Copa Sudamericana 2025 (1 vs. Mushuc Runa de Ever Almeida y 1 vs. Unión).

