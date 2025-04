Bundesliga: Bayern, por su corona 33

El Bayern también podría ser campeón incluso el sábado: si gana y el Bayer Leverkusen no hace lo propio frente al Augsburgo o, incluso, si empata y el conjunto de Xabi Alonso es derrotado esta jornada.

El equipo de Múnich recibe en su casa al Mainz 05, en plena competencia por el cupo a la Liga de Campeones. Su rival es sexto, a dos puntos del cuarto puesto, por su última secuencia de cinco encuentros sin ganar, con tres empates y dos derrotas.

En la primera vuelta, el Bayern fue derrotado por este oponente por 2-1 y fue el pasado 14 de diciembre. El viernes abren la fecha 31 (de las 34) el Stuttgart recibiendo al FC Heidenheim y la programación sigue el sábado con: Leverkusen vs. Augsburgo, KSV Holstein vs. Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim vs. Dortmund, Wolfsburg vs. Friburgo, Frankfurt vs. RB Leipzig; Domingo: Bochum vs. Unión Berlin y Werder Bremen vs. Pauli.