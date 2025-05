Copa Libertadores: Penúltima fecha grupal

La programación continúa con tres partidos a la misma hora, 21:30. En uno de esos cotejos el cuadro de Cerro Porteño visita a Sporting Cristal en el estadio Nacional de Perú, en busca de la segunda plaza a los octavos, ambos con cuatro puntos (Palmeiras ya clasificado, con 12).

Los cotejos restantes son: Fortaleza de Brasil ante el colombiano Bucaramanga (Arena Castelão) y Universidad de Chile recibiendo al Carabobo de Venezuela.

Partidos del miércoles: 19:00: Vélez vs. San Antonio, Atlético Nacional vs. Bahia, Peñarol vs. Olimpia; 21:30: Botafogo vs. Estudiantes, São Paulo vs. Libertad, Racing vs. Colo Colo; 23:00: Universitario vs. Barcelona.