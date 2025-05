Palmeiras goleó en el duelo de paraguayos y avanzó a octavos

Gustavo Gómez ganó el duelo de paraguayos contra Antonio Galeano (Jorge Recalde no fue convocado) en la revancha de la tercera ronda de la Copa de Brasil 2025. El defensor ex Libertad fue titular y disputó los noventa minutos en la victoria 3-0 de Palmeiras sobre el Ceará del mediocampista ex Cerro Porteño, que fue de la partida, pero salió reemplazado a los 85 minutos.

Estêvão, con un doblete, el primero a los 67 minutos y el segundo a los 69′, y José Manuel López, a los 87′, convirtieron los tantos del Verdão, que sentenció la serie con un global 4-0 (triunfó 1-0 en la ida). La victoria fue la séptima consecutiva del Alviverde entre el certamen nacional, el Brasileirão y la Copa Libertadores 2025, en el que comparte el Grupo G con Cerro Porteño.

Copa de Brasil 2025: Clasificados a octavos

Inter de Óscar Romero, Atlético Mineiro de Junior Alonso, Athletico Paranaense de Fabrizio Peralta, Corinthians de Ángel Romero, Cruzeiro de Mateo Gamarra, RB Bragantino de Isidro Pitta, Fluminense de Rubén Lezcano, Palmeiras de Gustavo Gómez, São Paulo de Damián Bobadilla, Retro de Richard Franco, CRB, CSA, Bahía, Botafogo, Vasco y Flamengo accedieron a octavos.