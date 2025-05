Julio Enciso en ABC: dejó en duda un regreso al Brighton

Julio Enciso llegó al país esta mañana para aprovechar unos días con la familia y luego empezar a trabajar con la selección de Paraguay para el combo de las Eliminatorias Sudamericanas. El delantero habló en exclusiva con ABC, apuntó a los partidos contra Uruguay y Brasil en junio y dejó en duda el regreso al Brighton para la próxima temporada.

Enciso fue cedido este año por las Gaviotas y jugó a préstamo en el Ipswich Town, disputando 13 partidos y marcando 2 goles en la Premier League. Al finalizar el vínculo, el jugador debe retornar a la ciudad costera para el 2025-2026. Pero con el técnico Fabian Hürzeler, quien no tuvo en cuenta al paraguayo en 2024, la estadía es una incertidumbre.

“Luego voy a pensar qué voy a hacer”

Enciso no confirmó que vuelve a Brighton y aseguró que “luego voy a pensar qué voy a hacer”. “Todavía no sé, quiero disfrutar con la familia y luego voy a pensar qué voy a hacer”, respondió el ex Libertad sobre su futuro en el club, que finalizó el torneo goleando 4-1 al Tottenham, el campeón de la Europa League, con un golazo de Diego Gómez.