La autocrítica de Francisco Arce tras la dura caída: “fuimos superados en todo”

“Y obviamente estamos mal en el sentido de que no era la forma, fuimos superados en todo. Esa es la realidad, no hay mucho para explicar después de lo que se vio en el partido, en la cancha", afirmó Arce con contundencia. “Queríamos obviamente conseguir la clasificación de otra manera, pero igual la conseguimos, pero totalmente fuera de forma, fuera del juego o de la predisposición que tenemos acostumbrados a todos con el equipo en cancha”.

El técnico aurinegro buscó explicaciones para el bajo rendimiento: “Yo creo que han de ser muchas cosas, si no, no hay una explicación valedera para algo tan raro, tan diferente, tan fuera de forma, así como dije en cuanto al rendimiento. Pensábamos que con 6 o 7 de jugadores de recambio, descansados, después de la carga grande que venimos teniendo hace bastante tiempo, hoy íbamos a poder igualar la velocidad que ellos tienen y el equipo joven, la dinámica que ya habían mostrado cuando jugamos allá en Montevideo. No nos resultó eso, tampoco resultó cuando pusimos a gente más fresca o de recambio, los que normalmente juegan en el equipo titular. En fin, fue un día en el que todos estuvimos mal y realmente nos dieron una cachetada muy fuerte."

A pesar del duro golpe, Arce ratificó su confianza en el plantel. “Yo sigo confiando plenamente en ellos como encargado del cuerpo técnico porque son los mismos chicos que nos pusieron en este lugar con fuerza, con espíritu en muchos partidos, con buen juego y sobreponiéndose a muchas dificultades que ellos tienen ahí en su trabajo, digámosle, en el día a día. En eso estamos firmes con ellos, pero sí tenemos que encontrarle la vuelta para llegar en condiciones normales al domingo”, señaló.

El estratega también mencionó los problemas físicos que atraviesa el equipo: “Seguramente así como venimos haciendo, si se recuperan algunos, que este tema de influenza o gripe también nos viene afectando bastante, fuera de las lesiones propias del trabajo en sí, podamos poner a un equipo agresivo y con condiciones de buscar la victoria que es lo primero que necesitamos hacer nuestra parte. Y después ver qué pasa en el otro partido con Libertad”.

Al ser consultado sobre el rendimiento individual, Arce evitó señalar culpables: “El problema fue, que Bruno Piñatares no jugó solo, jugó con Luis Martínez Soto al lado, esa era la intención, pero fuimos superados no solo ahí, fuimos superados en el medio, en defensa, en ataque, en las pelotas paradas, en los cambios de ritmo. Fue un día muy malo en cuanto al rendimiento y yo no quiero entrar en ese tipo de ‘me hago cargo yo, soy el jefe, el cuerpo técnico’, pero si queremos buscar creo que hay que apuntar hacia mí porque soy yo el que arma el equipo, nosotros evaluamos diariamente, está bien que sea así, nos hacemos cargo, ahora tenemos un partido más que cumplir y después ver qué pasa".