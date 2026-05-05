Video: Ramón Sosa anota en el triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal

El delantero paraguayo, oriundo de Maracaná, fue el encargado de poner el sello definitivo al encuentro. El segundo tanto nació de un contragolpe fulminante gestado por el tridente ofensivo: la jugada inició con una salida limpia del colombiano Jhon Arias, quien habilitó la corrida de Juan Manuel “Flaco” López.

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El argentino desbordó por la izquierda y lanzó un centro que, aunque parecía controlado, terminó en gol gracias a la astucia del paraguayo. Un error técnico del defensor Rafael Lutiger, que intentó despejar de forma poco ortodoxa, le dejó el balón servido a Ramón Sosa, quien leyó la jugada a la perfección y mandó el esférico al fondo de la red. Sosa cerró una actuación destacada hasta el minuto 73, cuando fue reemplazado por Jefté para darle aire al equipo.

¡AHÍ VIENE RAMÓN! El Flaco López condujo y Sosa aprovechó el error en la defensa para marcar el 2-0 de Palmeiras vs. Sporting Cristal.



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El panorama del Grupo F

Con esta victoria, el conjunto brasileño alcanza las 8 unidades, desplazando a Sporting Cristal que se queda con 6 puntos. La presión ahora se traslada a Cerro Porteño (4 pts) y Junior de Barranquilla (1 pto), quienes se verán las caras este jueves a las 23:00 en Cartagena, en un duelo que podría reordenar las aspiraciones de algunos de los integrantes de la zona.