Libertadores y Sudamericana: Sorteo de octavos será el lunes 2 de junio

Definida esta semana la fase de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana, respectivamente, quedaron conformados los bombos de clasificados a los octavos de final. Para conocer a sus respecitos rivales, los 16 equipos que avanzaron deben esperar al lunes 2 de junio, día en que la Conmebol llevará a cabo el sorteo, en su sede de la ciudad de Luque, a partir de las 12:00.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol informó sobre las pautas del sorteo para los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana 2025.

Los equipos clasificados en primer y segundo lugar de cada grupo, disputarán los octavos de final en partidos de ida y vuelta, en ocho llaves.

La conformación de los bombos quedó de la siguienet manera: Bolillero 1: (Primer lugar de cada grupo): Estudiantes de LP (ARG)-Grupo A, River Plate (ARG)-Grupo B, Liga Deportiva Universitaria de Quinto (ECU)-Grupo C, Sao Paulo (BRA)-Grupo D, Racing (ARG)-Grupo E, Internacional (BRA)-Grupo F, Palmeiras (BRA)-Grupo G y Vélez Sarsfield (ARG)-Grupo H.

Bolillero 2: (Segundo lugar de cada grupo): Botafogo (BRA)-Grupo A, Universitario (PER)-Grupo B, Flamengo (BRA)-Grupo C, Libertad (PAR)-Grupo D, Fortaleza (BRA)-Grupo E, Atlético Nacional (COL)-Grupo F, Cerro Porteño (PAR)-Grupo G y Peñarol (URU)-Grupo H.

Sudamericana

Los equipos que finalizaron en la primera ubicación de la Fase de Grupos y los equipos ganadores de los Playoff entre un tercero de Libertadores y segundo de Sudamericana, disputarán los octavos de final en partidos de ida y vuelta, en ocho llaves.

Los clasificados directos por ganar sus series son: Independiente (ARG)-Grupo A, Univeridad Católica (ECU)-Grupo B, Huracán (ARG)-Grupo C, Godoy Cruz (ARG)-Grupo D, Mushuc Runa (ECU)-Grupo E, Fluminense (BRA)-Grupo F, Lanús (ARG)-Grupo G y Cienciano (PER)-Grupo H.

Los playoff ya definió los enfrentamientos: Alianza Lima vs. Gremio, San Antonio Bulo Bulo vs. Once Caldas, Atlético Bucaramanga vs. Atlético Mineiro, Bolívar vs. Palestino, Bahía vs. América de Cali, Independiente del Valle vs. Vasco da Gama, Universidad de Chile vs. Guaraní y Central Córdoba vs. Cerro Largo.