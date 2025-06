Paraguay da un salto de calidad, mientras se comprime la lucha por la repesca

La decepción no solo tomó cuenta de Uruguay, pues Colombia sigue en depresión y, pese a sacar un punto de Barranquilla, a Perú no le cuadran las cuentas, como tampoco a Bolivia, que dio una nueva felicidad a Venezuela, que con su triunfo no solo se afirmó en el puesto de repesca, sino que ahora quedó más cerca del cupo directo.

Ecuador posterga su clasificación en el debut de Ancelotti

En un estadio Monumental de Guayaquil vestido de gala para celebrar una posible clasificación de Ecuador para el Mundial, y para ver a Ancelotti en el banquillo de Brasil, los locales tuvieron que postergar por una jornada más la puesta del sello en el pasaporte luego del empate sin goles ante la Canarinha.

La Tri del argentino Sebastián Becaccece se mantiene segunda con 24 puntos, pero necesitaba del triunfo para comenzar a armar maletas.

Los brasileños, que jugaron desde el inicio del compromiso con el tridente ofensivo conformado por Estevao, Vinícius Júnior y Richarlison y en el que volvió Casemiro como titular después de dos años, no tuvieron profundidad en el ataque para inquietar el arco rival y sigue en la cuarta posición con 22 enteros.

Paraguay saca a pasear su orgullo y Uruguay se destiñe

Un gol de Matías Galarza a los 13 minutos y otro de penalti de Julio Enciso en el 81 abrió un abismo entre Paraguay y Uruguay y un enroque de posiciones en la carrera por un cupo en el Mundial.

La Celeste, dueña hasta el jueves del tercer puesto con 21 puntos, salió de Asunción con la quinta plaza que tenía Paraguay, que ya es tercera con los mismos 24 de Ecuador, el primer escolta de Argentina.

Desde que el argentino Gustavo Alfaro tomó los mandos de la Albirroja, la sorprendente recuperación se resume en una campaña invicta con 5 triunfos y 4 empates, en tanto que Uruguay acumula en ese mismo periodo apenas un triunfo, 5 empates y 3 derrotas. Su próximo objetivo, el Brasil de Ancelotti el martes.

Argentina dejó a Chile al filo del abismo

Chile prolongó su agonía en las eliminatorias al caer por 0-1 ante Argentina en Santiago y quedó en la última posición con diez puntos, a falta de nueve para cerrar el torneo.

El gol de los argentinos fue convertido en el minuto 16 por Julián Álvarez tras un certero pase de Thiago Almada.

Chile, que ya depende de ganar todos los partidos restantes y de que se le dé una combinación de resultados para acceder al Mundial por la repesca, visitará en la jornada 16 a Bolivia el próximo martes en El Alto y Argentina, líder con 34 puntos, recibirá a Colombia en Buenos Aires.

Colombia no levanta y Perú se aferra a un milagro

La selección Colombiana llegó al partido ante Perú con un mal récord. Cuatro partidos sin ganar y un nivel en caída. Su último triunfo, el 4-0 por eliminatorias ante Chile ya es lejano, en cambio en el registro reciente figuran las derrotas ante Uruguay, Brasil y Ecuador y el empate con Paraguay en marzo de este año.

Con ese antecedente y con el sexto lugar con 20 puntos, último directo a la Copa del Mundo, llegó la Tricolor al Estadio Metropolitano en Barranquilla a enfrentar a un Perú casi eliminado de toda opción pero con el 0-0 el negocio lo hizo la Bicolor.

Colombia, que visitará a Argentina en la próxima jornada y Perú, que recibirá a Ecuador, empataron un partido en el que los Cafeteros no tuvieron argumentos para marcar y la Blanquirroja ahora piensa en milagros. Ahora, con 21 puntos, Colombia sigue de sexta, mientras que su rival es penúltimo con 11 puntos, a 7 de Venezuela.

Venezuela sueña con la repesca... y algo más

Venezuela tiene pie y medio en la repesca, tras ganarle por 2-0 en Maturín a Bolivia, y sueña incluso con la clasificación directa al llegar a 18 puntos y quedar a tres enteros de Uruguay y de Colombia, que ocupan la quinta y la sexta casilla, respectivamente, mientras que la Verde es octava con 14 unidades.

La Vinotinto aprovechó un regalo a los 5 minutos, entre Héctor Cuéllar y el portero Guillermo Viscarra, quienes protagonizaron un ‘blooper’ que se convirtió en un autogol letal para las aspiraciones visitantes. Y Salomón Rondón aumentó la cuenta a los 30 minutos para el 2-0.

El martes, Venezuela visitará los pagos de Uruguay y Bolivia recibirá a Chile en El Alto.