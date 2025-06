Empieza la fiesta de los clubes con el Mundial en Estados Unidos

El club floridano, fundado en 2018, vivirá otra etapa importante de su corta historia cuando eche a rodar el balón en el Hard Rock Stadium de Miami.

Invitado por la FIFA como equipo anfitrión de este torneo intercontinental, el Inter tiene ante sí una oportunidad inmejorable de mostrarse ante el mundo del fútbol más allá de la MLS norteamericana.

Y qué mejor ocasión para ello que un torneo en el que participan superpotencias como el Real Madrid, el Manchester City, el Chelsea, la Juventus, Boca Juniors, River Plate o Flamengo.

El Inter llega con confianza tras dos goleadas contra el Montreal (4-2) y el Columbus Crew (5-1) en la MLS, que sepultaron una mala racha de resultados.

Ante el Al Ahly, en un estadio que se pintará del color rosa del Inter y donde no faltarán seguidores del Diez, los locales no pueden fallar si no quieren complicarse el paso a los octavos. Palmeiras y Oporto completan el Grupo A.