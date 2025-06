Pedro Aldave asegura que Porto presentó oferta por Julio Enciso

“El tema de Porto es una posibilidad. Hace dos o tres semanas que ya se venía conversando, y un poco más también. Pero no era más que una posibilidad, más concreta que otra, porque ya había habido una oferta y salió a la luz”, explicó Aldave. “La realidad es que estamos viendo con buenos ojos nosotros también un cambio de aire y creemos que es un buen momento como para salir, la idea es salir”, sentenció.

La operación, sin embargo, no será sencilla. “No es una operación sencilla, ya que Julio no tiene cláusula, tenemos que negociar con Brighton, que es un equipo que no se desprende tan fácil de los jugadores, una negociación que va a llevar bastante”, detalló el representante. A pesar de las dificultades, el proyecto del Porto interesa al jugador y a su entorno, especialmente después de que Enciso conversara con el entrenador del club portugués. Actualmente, la negociación se encuentra en un “impasse” debido al Mundial de Clubes, pero Aldave asegura que hay “otros equipos que lo quieren”.

Aldave enfatizó la importancia de un proyecto deportivo que le permita a Enciso seguir creciendo y explotar su faceta ofensiva. “Julio Enciso en la Premier demostró que es buen jugador, lo que pasa es que apareció esto porque como algunos equipos tuvieron ventana por el Mundial de Clubes, este club vino fuerte a querer llevárselo y estuvimos negociando, pero no pudimos cerrar. La Premier League para mí es una muy buena liga, también lo puede ser Porto porque juega para ganar”, sostuvo.

El agente fue claro: “Lo que sí está claro es que Julio necesita deportivamente un equipo que juegue para ganar, para crecer, que juegue cosas importantes, que es un año muy importante este que se viene y yo creo que las mejores características de Julio, más allá que se sacrifica, pelea, lucha, como todos lo vieron, tiene la doble faceta, pero sería bueno tener la faceta ofensiva más pulida, donde él pueda desarrollar su juego mucho más”.

Aldave reiteró que la oferta de Porto es la única concreta hasta el momento, aunque existe “mucho interés” de otros clubes que “llaman, preguntan condiciones”. Sin embargo, la última palabra la tiene Brighton al no existir una cláusula de rescisión. “Al tener el Brighton la última palabra, porque como no tiene cláusula, tienen que negociar siempre con ellos, preguntan condiciones, cuánto sale, después cuándo van a negociar”, señaló, comparando la situación con su salida de Libertad, que también llevó seis meses.

Un factor clave que influye en la situación de Enciso es que, tras cumplir tres años en Inglaterra (desde los 18 a los 21), ya no ocupa cupo de extranjero en la Premier League, siendo considerado un “jugador local”. Esto lo convierte en un activo aún más valioso para los clubes ingleses, ya que las plantillas deben contar con al menos ocho jugadores “locales”. “Ese fue uno de los motivos también que fuimos a Ipswich, porque él necesitaba seis meses más cumplir para a partir de este año no ocupar plaza como extranjero en la Premier”, explicó Aldave sobre el préstamo a Ipswich.

A pesar de los desafíos, el representante se muestra optimista. “Claro que va a haber oferta, pasa que esto recién empieza, ahora el Porto se adelantó por el Mundial de Clubes, y porque también interesó el proyecto, es un equipo interesante de muchos aspectos, pero claramente que va a tener interesados”, afirmó. Sin embargo, advirtió sobre la postura de Brighton: “Vamos a chocar también con Brighton, que un día una cosa, otro día la otra, hasta que se haga un embudo y como pasa siempre”.

Aldave también abordó la posibilidad de una renovación de contrato con Brighton, algo que ve complicado: “Ellos lo quieren, siempre lo quisieron, lo que pasa que también Julio no quiere, va a estar difícil la renovación y ya falta poco tiempo, y ya cuando pasa más tiempo, el precio ya no se defiende tanto, porque en Europa funciona más así, un jugador que tiene mucho contrato vale una plata, otro que está terminando, como todo, y la idea de Julio es cambiar de aire”. Finalmente, el mercado de pases aún tiene casi dos meses por delante. Aldave cree que el nombre de Julio Enciso “va a estar en varios lados” una vez que el mercado fuerte comience a moverse. “No tengo duda que vamos a estar ahí”, concluyó, dejando en el aire el destino de la “Joya”.