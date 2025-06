Mundial de Clubes 2025: Dónde ver en vivo los partidos de hoy

El Mundial de Clubes 2025 continúa hoy con la disputa de la segunda fecha del Grupo C y del Grupo D. En la cartelera de partidos, la atención está concentrada en Flamengo vs. Chelsea y Boca Juniors vs. Bayern Múnich. En el día después del triunfazo del Botafogo sobre el PSG, los sudamericanos quieren continuar invictos contra los europeos.

La jornada de viernes arranca Benfica vs. Auckland City a las 13:00 (Grupo C). Luego, el Mengão enfrenta a los ingleses a las 15:00 (Grupo D). Posteriormente, Los Angeles mide a Esperance de Túnez a las 19:00 (Grupo D) y por último, el Xeneize frente a los alemanes, reviviendo la final de la Copa Intercontinental 2001, a las 22:00 (Grupo C).

Mundial de Clubes 2025: Los partidos de hoy

Benfica vs. Auckland City, a las 13:00, por Tigo Sports + y DAZN

Flamengo vs. Chelsea, a las 15:00, por Tigo Sports + y DAZN

Esperance vs. Los Angeles, a las 19:00, por Tigo Sports + y DAZN

Boca Juniors vs. Bayern Múnich, por por Tigo Sports +, Disney + y DAZN