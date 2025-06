Saúl vuelve al Atlético de Madrid con futuro incierto

A sus 30 años, con seis asistencias y un gol en 26 partidos esta campaña a préstamo en el Sevilla, el futbolista no tiene sitio para el próximo curso en el conjunto dirigido por Diego Simeone, como ya le ocurrió el ejercicio anterior.

Ni en el medio campo, con los inminentes fichajes de Johnny Cardoso y Alex Baena y con la continuidad de Pablo Barrios, Koke Resurrección, Marcos Llorente y Rodrigo de Paul, ni tampoco como alternativa en el carril izquierdo, donde ya jugó en el pasado, pero donde el Atlético cubrirá sus necesidades con la incorporación de Matteo Ruggeri (Atalanta).

Su contrato con el Atlético expira el 30 de junio de 2026. El club madrileño aguardaba una revalorización en su cesión o incluso una compra por parte del Sevilla, pero ahora deberá rebuscar una solución para el centrocampista.

El valor de mercado, de 90 a 3 millones en 5 años

Su valor de mercado ha caído desde los 90 millones que alcanzó en 2020 a los tres millones de la actualidad, según la web especializada ‘Transfermarkt’.

Desde entonces, cuando era titular indiscutible hace un lustro para el técnico argentino, hasta ahora, Saúl primero perdió su condición de fijo en el once tipo de Simeone, aunque fue campeón de LaLiga en 2020-21 (jugó 41 partidos, 30 de inicio, aquella temporada entre todas las competiciones); después se fue cedido sin éxito al Chelsea (disputó 23 duelos, apenas doce de inicio) y retornó en otro rol diferente al Atlético en 2022.

Tanto en 2022-23 como en 2024-25, Saúl ya fue más suplente que titular, lejos del protagonismo de otros tiempos, pero con una buena cuota de partidos jugados: hace tres campañas, jugó 38 encuentros, solo 15 desde el principio, y hace dos disputó 49 choques, 23 como titular. Marcó cinco goles y dio otros cuatro en ese tiempo.

Indiscutible en el once de Simeone de 2016 a 2020

Comparativamente, desde su vuelta de la cesión en el Rayo Vallecano en 2013-14, en sus seis campañas en el Atlético hasta 2020-21, Saúl fue un hombre de suma relevancia en el esquema de Simeone.

Consolidado desde 2015-16 (en 2014-15, con 20 años, disputó ya 35 choques, 17 desde el principio), en cada una de aquellas campañas fue indiscutible en el once.

En 2015-16, cuando alcanzó la final de la Liga de Campeones, perdida en los penaltis contra el Real Madrid en el estadio San Siro de Milán, jugó 48 partidos, 40 de inicio, y batió nueve veces la portería contraria; en 2016-17 disputó 53 duelos, 47 desde el principio, con otros nueve tantos; en 2017-18 llegó a 56 encuentros, 52 de titular, con seis dianas; en 2018-19, alcanzó 45, 43 desde la alineación; y en 2019-20, 47, todos de inicio.

“Ha sido un placer formar parte del histórico Sevilla”

En total, Saúl suma 427 partidos, 318 de titular, con 48 goles y 20 asistencias, en el Atlético de Madrid, al que regresa desde el Sevilla. Era previsible, tal y como había sido la temporada.

“Gracias por todo, Saúl Ñíguez y Sambi Lokonga. El Sevilla agradece a ambos su labor esta temporada en el club y les desea la mejor de las suertes en el futuro”, confirmó la entidad hispalense este domingo en sus canales oficiales.

“Ha sido un placer formar parte del histórico Sevilla FC. Desde el primer día no tuve dudas en unirme y, sumado al cariño que me mostró el club, me entregué al máximo. Muchas gracias a todo el equipo directivo, al cuerpo técnico, a mis compañeros y, sobre todo, a la afición que estuvo siempre ahí apoyando al club en las buenas y en las malas”, dijo Saúl en sus redes sociales.

“La temporada no fue como a todos nos hubiera gustado, por diversos factores, pero me quedo con la actitud del equipo y del club para no venirse abajo. Pero llega un día como hoy y me doy cuenta de que solo se me vienen a la cabeza cosas positivas vividas en el Sevilla FC”, añadió en un mensaje. Vuelve al Atlético… para salir de nuevo.

