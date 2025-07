Clausura de Argentina: Arce, en lo que sabe

Arce anotó el tercero para el cuadro de Mendoza al minuto 91, completando la buena faena de su compañero Kevin Retaman, que logró el doblete (48’ y 52’).

En otro encuentro, River Plate, con contundencia y pasajes de muy buen juego, aplastó por 4-0 como visitante a Instituto de Córdoba el sábado, y se subió en solitario al primer puesto del grupo B.

Más resultados de la segunda fecha: Viernes: Boca 1-Unión 1 y Atlético Tucumán 1-Central Córdoba 1; Sábado: San Lorenzo 0-Gimnasia 0, Lanús 0-Rosario Central 1, Godoy Cruz 0-Sarmiento 0, Platense 0-Vélez 0 e Instituto 0-River Plate 4; Domingo: Barracas 0-Independiente Rivadavia 3, Tigre 2-Argentinos Juniors 1, Newell’s 1-Banfield 2, Belgrano-Racing e Independiente-Talleres.

Hoy se cierra la fecha dos: Estudiantes vs. Huracán, Defensa y Justicia vs. Aldosivi y San Martín de San Juan vs. Riestra. Lideran las tablas: Grupo A: Belgrano, Banfield y Unión 4 puntos; Grupo B: River 6, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Rosario Central y Vélez, 4.