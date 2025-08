The Strongest denunciará a hinchas que hirieron al paraguayo Godoy

“Vamos a denunciar con pruebas y con imágenes, responsablemente, y yo les aseguro que esto no va a volver a ocurrir nunca más ” , dijo el presidente de The Strongest, Daniel Terrazas al finalizar el duelo que se jugó el domingo y que culminó 3-2 a favor de The Strongest.

El hecho se produjo cuando se disputaba el tiempo de adición de la segunda parte y después de que el Tigre logró remontar el marcador pese a que jugó gran parte del partido con un jugador menos, luego de la expulsión del defensa Adrián Jusino en el primer tiempo.

Desde la grada de la barra brava de The Strongest comenzaron a lanzarse petardos y bengalas directamente hacia la cancha justo cuando había un tiro libre a favor de los aurinegros cerca del área de la visita. Las detonaciones constantes hicieron que los futbolistas de ambos equipos se lanzaran al piso y que otros comenzaran a abandonar el campo de juego.

El paraguayo Juan Sinforiano Godoy hizo el ademán de pedir calma a la barra cuando un proyectil impactó en su cuerpo. La hinchada atigrada asistió al duelo con varias banderas blancas que tenían la inscripción “Terrazas HDP”, debido a la tensión que se produjo hace unos días en la sede del equipo por los salarios atrasados hacia los empleados de la institución.

Terrazas calificó el hecho como “un acto vandálico” convocado y organizado por dos dirigentes de la barra que se oponen a su administración y a quienes instó a que se hagan responsables del pago de la multa y de la curación del jugador.

The Strongest pasa por una difícil situación institucional, debido a que su presidente es blanco de acusaciones por supuesta negligencia en la administración del club e incumplimiento de sus obligaciones, entre otros señalamientos.

Recientemente, la FIFA prohibió a The Strongest inscribir a nuevos futbolistas en las próximas tres temporadas debido a una denuncia que presentó el entrenador argentino Pablo Lavallén, quien estuvo al mando del equipo el primer semestre del año pasado.

El Tigre es líder del campeonato de la División Profesional de Bolivia con 37 puntos tras 16 partidos, seguido por el Always Ready de El Alto, que tiene 34 y un partido menos. EFE