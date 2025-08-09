Silencio en las gradas marca un nuevo clásico Peñarol-Nacional

En esta oportunidad será una sanción la que no permitirá que los espectadores lleguen al estadio Campeón del Siglo, donde los dos equipos más grandes del país se pondrán cara a cara desde las 15:00 hora local (18:00 GMT/20:00 CET).

Esta fue impuesta por la Comisión de Disciplina tras los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio, encuentro que el 6 de julio también enfrentó a Peñarol con Nacional y que finalizó con un oficial de la Policía internado en cuidados intensivos.

Este miércoles, la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol desestimó los recursos presentados por ambos equipos y confirmó las penas: Peñarol disputará dos juegos en casa sin su público y Nacional hará lo mismo en cuatro, mientras que también perdió tres puntos en la clasificación.

De esta forma, los dirigidos por Diego Aguirre y los de Pablo Peirano se pondrán cara a cara por cuarta vez en la temporada, aunque ahora sin el apoyo de sus fanáticos.

En esta nueva edición del Clásico, Peñarol buscará quebrar la mala racha que tiene ante su tradicional adversario en los 90 o 120 minutos, al tiempo que Nacional intentará tomarse revancha de lo ocurrido en la final del Intermedio.

El último triunfo del Aurinegro en un encuentro de este tipo fue en abril de 2023. Desde ese momento se enfrentaron en otras nueve oportunidades: Nacional ganó cuatro y las otras seis finalizaron empatadas. Tres de estas se definieron en tandas de penaltis.