Asu2025: Nicole Martínez, a la Final A del remo femenino

Nicole Martínez clasificó a la Final A del remo femenino: la paraguaya ganó la Serie 1 de la Eliminatoria del par de remos cortos y competirá por una medalla en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La remera cronometró 8 minutos y 15.89 segundos en los 2.000 metros del circuito en la Bahía de Asunción. La nacida el 11 de mayo de 2003 superó por 5.67 segundos a la chilena Felipa Rosas, quien acabó en el segundo lugar con 8′21.56′'.

Por su parte, la uruguaya Cloe Callorda acabó tercera con 8′25.45′', la argentina Elena Cerrudo finalizó cuarta con 8′:29.44′', mientras que la brasileña Julia Dos Santos, quinta con 8′45.08′'. Por su lado, en la Serie 2 del clasificatorio, la mexicana Ximena Castellanos con 8′33.90′' y la peruana Luciana Zegarra con 8′37.93′' fueron primera y segunda respectivamente y accedieron a la Final A, que será el domingo a las 08:15, hora de Paraguay.