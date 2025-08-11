Fútbol Internacional

Aficionados del Crystal Palace protestan con un “UEFA MAFIA”

Los seguidores del Crystal Palace mostraron su descontento con la UEFA este domingo en el estadio de Wembley. Durante el partido contra el Liverpool, una pancarta con la frase “UEFA MAFIA” apareció en las gradas, en protesta por la reciente expulsión del equipo de la próxima edición de la Liga Europa.

Por ABC Color
10 de agosto de 2025 - 15:24
Aficionados del Crystal Palace encienden bengalas en protesta contra la UEFA durante el partido FA Community Shield entre el Crystal Palace y el Liverpool en el estadio de Wembley en Londres, Gran Bretaña.TOLGA AKMEN

Acompañada de varias bengalas, los aficionados exhibieron su protesta contra la expulsión del Palace de esta competición, cuya presencia en ella ganaron en el campo al ganar la FA Cup al Manchester City.

Sin embargo, debido a discordancias con la ley de multipropiedades de la UEFA y a su vínculo con el Olympique de Lyon, con el que compartía dueño hasta el pasado mes de junio y que también disputaba la Liga Europa, fue relegado a la Liga Conferencia.

Su puesto en la Liga Europa lo ocupará el Nottingham Forest, aunque los ‘Eagles’ aún están a la espera de un recurso de apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Fuente: EFE

