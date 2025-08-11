Fútbol Internacional

Clausura Argentino: Platense logra el empate con un gol de Ronaldo Martínez

Con un agónico gol del paraguayo Ronaldo Martínez, en el quinto minuto de adición (validado dos minutos después por el VAR, 97’), Plantense logró el empate ante Instituto 1-1, en juego correspondiente a la cuarta ronda del torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.

Por ABC Color
10 de agosto de 2025 - 20:46
Ronaldo Martínez (i) anotó el gol del empate para Platense.
Ronaldo Martínez (i) anotó el gol del empate para Platense.

El Instituto Atlético Central Córdoba se adelantó en el marcador al minuto 18, gracias a Damián Puebla, triunfo que se le escapó de las manos en el epílogo del partido.

En fin de semana de clásicos, River Plate e Independiente de Avellaneda no pasaron del cero, mientras que Boca Junior y Racing si anotaron, pero no lograron diferencia (1-1).

Lea más: Pasadore, de Luqueño a Cuiabá de Brasil

Pese al empate, River comparte la punta del grupo B con San Lorenzo, en tanto que en el Grupo A, Barracas Central y Estudiantes ganaron y lideran juntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Resultados de la 4ª fecha del torneo Clausura: Jueves: Godoy Cruz 1-Gimnasia LP 2, San Lorenzo 1-Vélez 0, Estudiantes 2-Independiente Rivadavia 1; Viernes: Tigre 0-Huracán 1, Newell’s 1-Central Córdoba 1, Lanús 1-Talleres 0; Sábado: San Martín SJ 0-Sarmiento 1, Boca 1-Racing 1, Independiente 0-River 0, Atlético Tucumán 0-Rosario Central 0, Belgrano 2-Banfield 1; Domingo: Barracas 3-Aldosivi 1, Instituto 1- Platense 1, Argentinos Juniors (*)-Unión (*); Lunes: Defensa y Justicia-Deportivo Riestra.

* Principales posiciones: Grupo A: Barracas Central y Estudiantes 9 puntos, Belgrano 7, Central Córdoba, Unión (*) y Huracán 6; Grupo B: River y San Lorenzo 8, Gimnasia 7, Deportivo Riestra, Lanús y Rosario Central 6 unidades.

Enlace copiado