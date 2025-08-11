Clausura Argentino: Platense logra el empate con un gol de Ronaldo Martínez

El Instituto Atlético Central Córdoba se adelantó en el marcador al minuto 18, gracias a Damián Puebla, triunfo que se le escapó de las manos en el epílogo del partido.

En fin de semana de clásicos, River Plate e Independiente de Avellaneda no pasaron del cero, mientras que Boca Junior y Racing si anotaron, pero no lograron diferencia (1-1).

Pese al empate, River comparte la punta del grupo B con San Lorenzo, en tanto que en el Grupo A, Barracas Central y Estudiantes ganaron y lideran juntos.

* Resultados de la 4ª fecha del torneo Clausura: Jueves: Godoy Cruz 1-Gimnasia LP 2, San Lorenzo 1-Vélez 0, Estudiantes 2-Independiente Rivadavia 1; Viernes: Tigre 0-Huracán 1, Newell’s 1-Central Córdoba 1, Lanús 1-Talleres 0; Sábado: San Martín SJ 0-Sarmiento 1, Boca 1-Racing 1, Independiente 0-River 0, Atlético Tucumán 0-Rosario Central 0, Belgrano 2-Banfield 1; Domingo: Barracas 3-Aldosivi 1, Instituto 1- Platense 1, Argentinos Juniors (*)-Unión (*); Lunes: Defensa y Justicia-Deportivo Riestra.

* Principales posiciones: Grupo A: Barracas Central y Estudiantes 9 puntos, Belgrano 7, Central Córdoba, Unión (*) y Huracán 6; Grupo B: River y San Lorenzo 8, Gimnasia 7, Deportivo Riestra, Lanús y Rosario Central 6 unidades.