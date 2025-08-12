Brasil vuelve a superar a Paraguay en amistoso de la Sub 20

El pasado viernes ambas selecciones habían disputado el primera partido, también con derrota 0-2 de Paraguay ante Brasil. Amvos seleccionados se preparan para el Mundial FIFA Sub 20 a disputarse en Chile, entre los meses de setiembre y octubre.
Detalles del juego
Estadio: CARFEM. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Milciades Saldívar y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Blas Romero.
Paraguay: Francisco Mongelós; Maximiliano Duarte, Gian Paoli, Líder Cáceres y Alan Tobías Morínigo (68’ Alexandro Maidana); Jonathan Ramos (46’ Fabrizio Baruja), Lucas Guiñazú, Osmar Giménez y Rodrigo Villalba (78’ César Miño); David Fernández (68’ Óscar Cáceres) y Octavio Alfonso (18’ Axel Balbuena). D.T.: Antolín Alcaraz.
Brasil: Otávio Costa; Igor Felisberto (46’ Joao Crema), Bruno Alves, Arthur Dias (46’ Robson Santos) y Leandro Gama; Murilo Pimentel, Rafael Coutinho (46’ Kaique Correa), Joao Cruz (46’ Gabriel Teixeira), Erik Belé (70’ Riquelme Souza) y Rhuan Gabriel Silva (70’ Isaque Silva); Luca Meirelles (81’ Riquelme Almeida). D.T.: Ramón Menezes.
Goles: 87’ Axel Balbuena (P); 43’ Bruno Alves y 83’ Isaque Silva (B). Expulsados: 11’ Maximiliano Duarte y 45’+1’ Lucas Guiñazú (P).