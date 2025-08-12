Fútbol Internacional

Copa Libertadores: Octavos arranca con tres invictos

Dos brasileños, Palmeiras y São Paulo, y un argentino, River Plate, son los únicos invictos en la Copa Libertadores 2025 que se reanudará el martes tras 75 días de parón por los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y del Mundial de Clubes de la FIFA.

11 de agosto de 2025 - 17:37
El Palmeiras de Brasil, con el paraguayo Ramón Sosa en sus filas, es uno de los tres equipos que se mantienen invictos antes del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores.
La sexagésima sexta edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, volverá a tener acción con el inicio de los octavos de final.

El club de los 16 mejores es comandado por seis equipos brasileños, cuatro argentinos, dos paraguayos (Libertad y Cerro Porteño), un colombiano, un ecuatoriano, un peruano y un uruguayo.

Los partidos de vuelta de los octavos de final se disputarán desde el 19 hasta el 21 de agosto. Y la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará a partido único el 29 de noviembre en Lima (Perú).

Palmeiras, el mejor equipo de la fase de grupos con pleno de victorias en seis partidos, el más goleador con 17 tantos y uno de los grandes protagonistas del Mundial de Clubes, en donde cayó en cuartos de final por 1-2 con el Chelsea, visitará en Lima el jueves al Universitario, que pasó como segundo del grupo B con 8 puntos.

Tras el empate ante Nacional en el plano local, Cerro Porteño aguarda para el jueves el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de la Plata, en la Nueva Olla.
El São Paulo, que dirige el argentino Hernán Crespo, es otro de los invictos de esta Copa Libertadores. En el grupo D acumuló 14 enteros con cuatro triunfos y dos empates.

Con la baja del zaguero ecuatoriano Robert Arboleda, por lesión en el muslo izquierdo, Sao Paulo irá el martes a los pagos del único equipo colombiano que sigue vivo en la competición, el Atlético Nacional que dirige el argentino Javier Gandolfi.

El argentino River Plate, el tercer equipo que sigue invicto en el certamen, visitará el jueves en Asunción al Libertad (19:00 de Paraguay). El Millonario lideró con 12 unidades el grupo B con tres encuentros ganados y tres empatados.

Mientras que su rival ocupó el segundo lugar del grupo D con nueve puntos con dos triunfos, tres empates y una derrota.

El otro equipo paraguayo que sigue en competencia es Cerro Porteño, que recibe mañana en su Nueva Olla al argentino Estudiantes de la Plata, a las 19:00 de nuestro país. Los partidos de vuelta se cumplirán en la semana del 19, 20 y 21 de agosto.

