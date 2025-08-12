El Liberia de Pepe Cardozo lidera en Costa Rica

El conjunto del paraguayo Pepe Cardozo, Municipal Liberia, acumula 7 puntos en las primeras tres rondas y es el único invicto del torneo costarricense.

Lea más: Fernando Lesme anota en Costa Rica

El sábado venció por 2-0 al San Carlos con anotaciones de Randy Ramírez y del atacante paraguayo Fernando Lesme. Liberia ascendió a la cima gracias a las derrotas del domingo del Alajuelense por 1-0 con Herediano, y del Saprissa por 3-0 ante el Cartaginés.

Herediano corrigió su mal arranque y se ubica en la quinta casilla con 4 puntos, 2 menos que el Alajuelense, el Saprissa y el Cartaginés, y 3 menos que el líder Liberia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Saprissa, del entrenador Paulo César Wanchope, había arrancado la temporada con un par de victorias, pero este domingo sufrió una dura derrota por 3-0 en su visita a Cartaginés, la cual pudo haber sido peor de no ser por las intervenciones del guardameta Esteban Alvarado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El torneo de Apertura tico se compone de una primera fase de 20 fechas de la cual los cuatro primeros lugares de clasificarán para la siguiente etapa de semifinales. EFE