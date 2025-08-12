Fútbol Internacional

El Liberia de Pepe Cardozo lidera en Costa Rica

El Liberia, dirigido por el entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, se convirtió el domingo en el nuevo líder del torneo Apertura del fútbol de Costa Rica, tras derrotar por 2-0 al San Carlos y al perder sus respectivos partidos Alajuelense y Saprissa

Por ABC Color
11 de agosto de 2025 - 16:11
José Saturnino Cardozo Otazú (54 años), director técnico paraguayo del Municipal Liberia, sorprendente líder de la Liga de Costa Rica.
José Saturnino Cardozo Otazú (54 años), director técnico paraguayo del Municipal Liberia, sorprendente líder de la Liga de Costa Rica.Redes sociales

El conjunto del paraguayo Pepe Cardozo, Municipal Liberia, acumula 7 puntos en las primeras tres rondas y es el único invicto del torneo costarricense.

Lea más: Fernando Lesme anota en Costa Rica

El sábado venció por 2-0 al San Carlos con anotaciones de Randy Ramírez y del atacante paraguayo Fernando Lesme. Liberia ascendió a la cima gracias a las derrotas del domingo del Alajuelense por 1-0 con Herediano, y del Saprissa por 3-0 ante el Cartaginés.

Herediano corrigió su mal arranque y se ubica en la quinta casilla con 4 puntos, 2 menos que el Alajuelense, el Saprissa y el Cartaginés, y 3 menos que el líder Liberia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Saprissa, del entrenador Paulo César Wanchope, había arrancado la temporada con un par de victorias, pero este domingo sufrió una dura derrota por 3-0 en su visita a Cartaginés, la cual pudo haber sido peor de no ser por las intervenciones del guardameta Esteban Alvarado.

El torneo de Apertura tico se compone de una primera fase de 20 fechas de la cual los cuatro primeros lugares de clasificarán para la siguiente etapa de semifinales. EFE

Enlace copiado