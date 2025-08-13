Fútbol Internacional

Ronaldo Martínez es goleador histórico del Calamar

El futbolista paraguayo Ronaldo Martínez llegó a los 16 goles con el equipo de Platense de Argentina y se convierte de esta manera en el goleador histórico del Calamar desde su retorno a la Primera División en 2021.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 18:56
Ronaldo Martínez es el actual goleador histórico de Platense.
Ronaldo Martínez es el actual goleador histórico de Platense.

Con 16 tantos en su haber para Platense, nuestro compatriota Ronaldo Martínez deja atrás las marcas de Mateo Pellegrino y Matías Lisera.

El último gol anotado por Martínez para Platense fue precisamente el domingo, por la cuarta fecha del torneo Clausura Argentino, que sirvió para el empate 1-1 ante Instituto, ya cuando se disputaba tiempo adicional (90+5).

Lea más: Santiago Arzamendia y los otros 24 convocados de Estudiantes

Pese a la producción goleadora del paraguayo en el Calamar, su equipo se mantiene en la penúltima posición del Grupo B, con 3 puntos, siendo los líderes River Plate y San Lorenzo, con 8 unidades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La quinta ronda del Clausura Argentino se cumplirá desde el viernes con tres encuentros (Aldosivi-Belgrano, Instituto-Unión y Racing-Tigre), mientras que el sábado se vuelve a presentar Platense, enfrentando a San Lorenzo.

Enlace copiado