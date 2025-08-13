Ronaldo Martínez es goleador histórico del Calamar

Con 16 tantos en su haber para Platense, nuestro compatriota Ronaldo Martínez deja atrás las marcas de Mateo Pellegrino y Matías Lisera.

El último gol anotado por Martínez para Platense fue precisamente el domingo, por la cuarta fecha del torneo Clausura Argentino, que sirvió para el empate 1-1 ante Instituto, ya cuando se disputaba tiempo adicional (90+5).

Lea más: Santiago Arzamendia y los otros 24 convocados de Estudiantes

Pese a la producción goleadora del paraguayo en el Calamar, su equipo se mantiene en la penúltima posición del Grupo B, con 3 puntos, siendo los líderes River Plate y San Lorenzo, con 8 unidades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La quinta ronda del Clausura Argentino se cumplirá desde el viernes con tres encuentros (Aldosivi-Belgrano, Instituto-Unión y Racing-Tigre), mientras que el sábado se vuelve a presentar Platense, enfrentando a San Lorenzo.