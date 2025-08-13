Santiago Arzamendia y los demás 24 convocados de Estudiantes

Estudiantes de La Plata viaja rumbo a Asunción para enfrentar a Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2025. El Ciclón y el Pincha disputan el miércoles la ida de los octavos de final: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. La delegación partió de Argentina con 25 jugadores: Santiago Arzamendia, canterano azulgrana, integra la lista.

Lea más: Alerta Cerro Porteño: Ignacio Alisea será titular frente a Estudiantes

Los dirigidos por Eduardo Domínguez llegan al partido frente al conjunto de Barrio Obrero en racha de tres victorias y como uno de los líderes (9 puntos) del Grupo A del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina. Por su lado, Arzamendia suma 23 encuentros en la temporada, de los cuales 6 fueron por el certamen continental y el resto por los campeonatos locales.

Estudiantes: Los convocados vs. Cerro Porteño

Fabricio Iacovich, Fernando Muslera, Rodrigo Borzone; Facundo Rodríguez, Román Gómez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia, Eric Meza, Ramiro Funes Mori, Valenti Pierani; Santiago Ascacibar, José Sosa, Tiago Palacios, Alexis Castro, Leonardo CAstro, Cristian Medina, Mikel Amondarain, Lucas Cornejo; Guido Carrillo, Facundo Farías, Edwuin Cetré, Lucas Alario y Fabricio Pérez.