Copa Libertadores: Peñarol con ventaja sobre Racing

Un gol de cabeza de David Terans (78’) premió la búsqueda de Peñarol, en un duelo marcado por la pierna fuerte y falta de juego ofensivo de un equipo argentino que estuvo lejos del fútbol que lo coronó campeón de la Copa Sudamericana 2024.

La mala noticia para el cuadro carbonero, pentacampeón de la Libertadores, fue la salida en la primera mitad por lesión de su máxima figura, el mediocampista ofensivo Leonardo Fernández.

En Racing, comandado desde el banquillo por el incombustible Gustavo Costas, lo más destacado fue el esperado debut del fogueado exzaguero de Boca Juniors Marcos Rojo, quien disputó los minutos finales del partido.

Paridad en Medellín

Atlético Nacional y São Paulo empataron sin goles el martes en Medellín, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, destacado por los 2 penales desperdiciados del mediocampista colombiano Edwin Cardona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque el local fue muy superior, dominando la posesión del balón y generando más ocasiones de gol, no pudo vulnerar la portería del Tricolor paulista, dirigido por el exdelantero argentino Hernán Crespo, en el estadio Atanasio Girardot.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de los dos penales errados por Cardona, uno enviado fuera (13’) y el otro atajado por el portero Rafael (68’), los verdolagas impactaron dos remates en el poste.

La serie se definirá el martes próximo en el estadio Morumbí. El vencedor chocará con el campeón defensor, Botafogo, o Liga de Quito, que se baten desde el jueves en Rio de Janeiro.