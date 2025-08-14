La Premier League se desmarca de posibles partidos en el extranjero

El presidente de la competición Richard Masters habló este miércoles en Londres sobre la posibilidad de que la liga juegue algún encuentro en el extranjero, después de que el Villarreal-Barcelona de la Liga española vaya a jugarse en Miami (Estados Unidos).

“Creo que el partido ese de la Liga del que se ha hablado... Aún queda un largo camino por delante para que eso pase”, dijo Masters en el evento de presentación de la Premier League.

La Premier League mantuvo conversaciones en 2008 para jugar una jornada extra, la número 39, fuera de sus fronteras, pero la iniciativa fue desechada por las protestas de los aficionados y la mala recepción por parte de la FIFA.

“Nuestra visión no ha cambiado sobre los partidos en el extranjero. Lo pensamos con el partido número 39, pero tuvo mucha controversia. Nuestro objetivo en aquel momento era hacer crecer la Premier League en el mundo y hemos sido capaces de hacerlo con otros métodos”, añadió Masters.

Gobierno británico, en contra

El Gobierno británico se posicionó el pasado mayo en contra de que se jueguen partidos de la ‘Premier League’ en el extranjero. La confirmación de que el Villarreal-Barcelona, correspondiente a la Liga Española se jugará en Miami, ha brotado la posibilidad de que otras competiciones se unan a esta práctica, pero el Gobierno británico ya trabaja para que esto no sea posible en Inglaterra.

En mayo de este año se filtró que el Gobierno de Keir Starmer va a tratar de sacar una enmienda que se incluiría en la recientemente aprobada nueva regulación del fútbol, la cual prohibirá que la ‘Premier League’ y las divisiones de la EFL (de la Segunda a la Cuarta división) puedan disputar encuentros en el extranjero.

Actualmente, once de los veinte equipos de la ‘Premier League’ tienen dueños estadounidense, en tanto que Tom Werner, presidente del Liverpool, afirmó el año pasado que le “encantaría” que se jugaran partidos en Nueva York, Los Angeles, Tokio, Riyad y Río de Janeiro.

Otros, como el dueño del Bournemouth, Bill Foley, también estadounidense, apuntó no estar a favor de esta iniciativa.

