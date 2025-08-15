Se abre la Premier League

A todo lo que representa el torneo británico, se suma la presencia de varios paraguayos, cinco en total para la temporada distribuidos en cuatro clubes. Listos para debutar están: Diego León en el Manchester United, Omar Alderete en el Sunderland, Diego Gómez y Julio Enciso (en recuperación) en el Brighton y Enso González en el Wolverhampton.

Esta Premier comenzará, además, en el contexto de que los veinte clubes se han gastado en total más de 2.300 millones de euros, mucho más que el resto de grandes ligas europeas combinadas y con clubes como el Liverpool, Manchester United, Chelsea y Arsenal por encima de los 200 millones de euros.

El Liverpool tendrá la presión de defender una liga por primera vez en 41 años. Desde la temporada 1983-1984 los ‘Reds’ no son capaces de revalidar el título, una hazaña para la que se han reforzado a golpe de cartera.

Pero no lo tendrá fácil, porque la lógica dicta que este año el Manchester City no sufra un cortocircuito como el del año pasado y, tras la inversión realizada desde enero en todas las áreas.

El tercero en discordia debe ser el Arsenal, subcampeón de las tres últimas ediciones que, tras dos cursos en el ‘retrovisor’ del City, fueron incapaces de aprovechar el bajón de los de Pep Guardiola para retar al Liverpool.

Aspirar al título parece demasiado para Tottenham Hotspur y Manchester United, los protagonistas de la pasada final de la Europa League.

Programación

Los partidos de la fecha 1: Viernes, 16:00 (hora de Paraguay): Liverpool vs. Bornemouth; Sábado, 8:30: Aston Villa vs. Newcastle; 11:00: Brighton vs. Fulham, Sunderland vs. West Ham y Tottenham vs. Burnley; 13:30: Wolverhampton vs. Manchester City; Domingo, 10:00: Chelsea vs. Crystal Palace y Nottingham Forest vs. Brentford; 12:30: Manchester United vs. Arsenal; Lunes, 16:00: Leeds vs. Everton.