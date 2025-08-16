“Vendí a uno de los mejores centrales de la liga por tres perras gordas”: El presidente de Getafe y el traspaso de Omar Alderete a la Premier League

Ángel Torres criticó duramente a LaLiga de España por la posibilidad de que Villarreal y Barcelona jueguen en Miami, por la inscripción de futbolistas y el limite salarial que impone a los clubes. El presidente del Getafe utilizó el traspaso de Omar Alderete al Sunderland de la Premier League de Inglaterra como ejemplo para protestar contra el certamen.

“Aquí hay dos ligas: una la que tienen los cinco primeros y otra para los demás, que nos limitamos a tirar de cantera”, empezó Torres a Radio Marca. “He vendido a uno de los mejores centrales de la liga por tres perras gordas para poder tener dieciséis o diecisiete jugadores inscritos”, disparó el titular de los Azulones por la venta de Alderete a cambio de unos 12.000.000 de euros.

“Somos el hazmerreír de Europa”

“Decimos que somos la mejor liga del mundo y luego no podemos inscribir a nuestros jugadores; somos el hazmerreír de Europa”, continuó Torres al medio español. “Se debería ser más discreto. La liga, la prensa y los demás no pintamos nada, solo estamos aquí para poner dinero cuando hace falta”, finalizó el directivo en la antesala del comienzo del torneo.

