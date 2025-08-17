¡Regreso triunfal! Messi anota el gol de la victoria en el triunfo de Inter Miami

El partido comenzó con el capitán y su compatriota Rodrigo de Paul en el banco de suplentes. Sin ellos, el Inter Miami se adelantó al minuto 43 con un tanto de Jordi Alba, quien definió con precisión tras una genial asistencia de Sergio Busquets.

Lea más: Kane celebra el “inicio perfecto” de Luis Díaz en el Bayern

La entrada de Messi cambió el partido

Para el inicio de la segunda mitad, el técnico decidió dar ingreso a Messi y De Paul. El impacto del argentino fue inmediato. Aunque el Galaxy logró empatar al minuto 59 por medio del delantero ghanés Joseph Paintsil, Messi demostró su jerarquía. Al minuto 84, el astro tomó el balón y, con un potente disparo raso desde fuera del área, se abrió paso entre la defensa rival para marcar el 2-1.

No contento con el gol, Messi se inventó una exquisita asistencia de tacón para que su amigo Luis Suárez sentenciara el encuentro con el 3-1 final.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este triunfo, el Inter Miami se ubica en el cuarto lugar de la Conferencia Este con 45 puntos, a seis del líder, Philadelphia, pero con tres partidos menos. Por su parte, el Galaxy se mantiene en el último puesto de la Conferencia Oeste.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos equipos ya se preparan para los cuartos de final de la Leagues Cup, con Inter Miami enfrentando a Tigres UANL y el Galaxy haciendo lo propio contra Pachuca.

Fuente: EFE