LaLiga de España: Elche rescata un empate ante Betis

El conjunto sevillano logró adelantarse en el marcador en la primera parte por medio de Aitor Ruibal, pero en la segunda no fue capaz de sentenciar el partido y permitió crecer al Elche, que vio recompensada su insistencia y valentía con el empate. El Elche, aún en construcción, saltó al césped cargado de buenas intenciones ante un Betis replegado a la espera de su oportunidad.

El equipo ilicitano, que elevó en el tramo final del partido su poder intimidatorio con la presencia de Mir, logró por fin trenzar una buena jugada de ataque que culminó Germán Valera con un disparo raso para igualar el marcador a 10 minutos del final.

Debut del Real Madrid

El Real Madrid cerró la preparación de su primer partido oficial de la temporada, el estreno en LaLiga EA Sports ante Osasuna, con el argentino Franco Mastantuono ejercitándose al mismo ritmo que el grupo por cuarto día, listo para debutar en el fútbol español si lo considera Xabi Alonso, que tendrá cuatro bajas.

Los lesionados Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick se ausentaron de la sesión de ayer en la Ciudad Real Madrid y serán bajas en la primera lista de Xabi Alonso para un partido de LaLiga.

El centrocampista uruguayo Fede Valverde deja atrás una sobrecarga muscular que le impidió tener minutos ante el Tirol el pasado martes, en el único amistoso con público disputado por el Real Madrid, y demostró que está en perfectas condiciones de ser titular.

*Resultados: Viernes: Girona 1-Rayo 3, Villarreal 2-Oviedo 0; Sábado: Mallorca 0-Barcelona 3, Alavés 2-Levante 1, Valencia 1-Real Sociedad 1; Domingo: Celta 0-Getafe 2, Athletic 3-Sevilla 2, Espanyol 2-Atlético de Madrid 1; Lunes: Elche 1-Betis 1; Martes: Real Madrid-Osasuna.

* Clasificación. Casi cumplida la primera ronda de LaLiga de España: Barcelona, Getafe, Villarreal, Atlétic, Alavés, Espanyol 3 puntos; Elche, Betis, Real Sociedad y Valencia 1.