LaLiga de España: Atlético de Madrid se resbala

Los colchoneros habían abierto el marcador en la primera mitad en el estadio de Cornellà, en la periferia de Barcelona, gracias a un certero tiro de falta del argentino Julián Álvarez al minuto 37. Los Periquitos remontaron en la segunda mitad, con los goles de Miguel Rubio (73’) y Pere Milla (85’).

En Bilbao, el Athletic, que este año regresa a la Liga de Campeones, empezó bien en el campeonato al ganar 3-2 al Sevilla en San Mamés, guiado por su estrella Nico Williams.

El equipo andaluz reaccionó, equilibrando el marcador con los tantos del belga-congoleño Dodi Lubebakio (60’) y del francés Lucien Agoumé (72’).

En el 81’, Robert Navarro, una de las caras nuevas de los Leones y que había comenzado el partido como suplente, firmó el tanto de la victoria 3-2 al rematar un balón brindado por Nico Williams, que fue cambiado poco después.

En el primer partido del domingo, el Getafe dio la sorpresa venciendo 2-0 en el terreno del Celta de Vigo, con goles de Adrián Liso (47’) y el nigeriano Christantus Uche (72’).

El equipo madrileño se llevó así los tres puntos de Balaídos, un estadio en el que este año habrá partidos de Europa League por el brillante séptimo puesto del Celta el pasado curso.