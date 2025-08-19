Libertadores: Vélez supera a Fortaleza y avanza a cuartos

Maher Carrizo (7’), con golpe de cabeza, y Tomás Galván (28’), con un derechazo dentro del área, marcaron los goles para el equipo dirigido por el “mellizo” Guillermo Barros Schelotto. En el juego de ida habían empatado 0-0.

* El delantero paraguayo Adam Bareiro jugó desde el minuto 75 en el conjunto brasileño.

* En cuartos de final, Vélez tendrá como rival al ganador del duelo entre Racing Club y Peñarol (definían anoche).

Internacional vs. Flamengo

El Flamengo, que había ganado 1-0 en la ida, quiere certificar este miércoles su boleto a cuartos de final de la Copa Libertadores frente al Inter de Porto Alegre

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* En Brasil: 21:30 Internacional vs. Flamengo, en el estadio Beira Río, de Porto Alegre (ESPN). Árbitro: Esteban Ostojich (Uru). Ida: Ganó Fla 1-0.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Copa Sudamericana:Once Caldas avanza

Once Caldas de Colombia venció esta noche de visitante 2-1 a Huracán de Argentina y avanzó, con marcador global de 3-1, a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

-Partidos para hoy:

* 19:00 Cienciano vs. Bolívar, en Cusco (ESPN2). Ida: 0-2.

* 21:30 Independiente vs. Universidad de Chile, en Avellaneda (ESPN2). Ida: 0-1.

* 21:30 Universidad Católica (Ecu) vs. Alianza Lima, Quito (Tigo Sports+). Ida: 0-2.