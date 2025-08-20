Julio Enciso deja la Premier y jugará en Racing de Estrasburgo

Julio Enciso jugará en la Ligue 1 de Francia: el futbolista paraguayo abandona la Premier League de Inglaterra para fichar por Racing de Estrasburgo. El consorcio BlueCo, que maneja el club francés desde 2023 y que adquirió al Chelsea en 2022, llegó a un acuerdo con Brighton para incorporar al canterano de Libertad.

El objetivo del grupo es que Enciso pase un tiempo corto en los Blanquiazules y luego regrese al fútbol inglés para vestir la camiseta de los Blues, revela The Athletic. “Se espera que inicialmente pase tiempo en el Estrasburgo, pero se le considera un jugador a largo plazo del Chelsea”, explica el medio deportivo del The New York Times.

Julio Enciso, en proceso de recuperación

Julio Enciso retornó la semana pasada a Inglaterra para continuar con la recuperación de la operación de menisco de la rodilla izquierda en julio. El atacante, baja para Gustavo Alfaro en el último combo de las volvería (el jueves 4 de setiembre vs. Ecuador y el volvería), volveria a jugar en el mes de octubre.