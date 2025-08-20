Cerro Porteño

Estudiantes vs. Cerro Porteño en vivo hoy en la Copa Libertadores 2025

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes en La Plata por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Seguilo en vivo por ABC.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 15:45
Vista del estadio Uno de Estudiantes en La Plata, Argentina.
Vista del estadio Uno de Estudiantes en La Plata, Argentina.Jorge Izquierdo, ABC Color

Cerro Porteño disputa la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón enfrenta hoy a Estudiantes de Santiago Arzamendia con la obligación de remontar el 0-1 para acceder a la próxima instancia. El partido empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Uno de La Plata.

Estudiantes vs. Cerro Porteño en vivo

15:40 ¿Qué necesita Cerro para clasificar a cuartos?

Cerro Porteño disputa hoy la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón debe remontar la desventaja para soñar con la clasificación.

El argentino Jonathan Torres (i), futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón con Facundo Rodríguez, jugador de Estudiantes, en un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Jonathan Torres (i), futbolista de Cerro Porteño, disputa el balón con Facundo Rodríguez, jugador de Estudiantes, en un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

15:20 Cerro, por la remontada y la clasificación

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de Santiago Arzamendia en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón debe remontar el 0-1 de la ida con el objetivo de clasificar a la próxima ronda. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El uruguayo Fabricio Domínguez Huertas, jugador de Cerro Porteño, disputa el balón en el partido frente a Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El uruguayo Fabricio Domínguez Huertas, jugador de Cerro Porteño, disputa el balón en el partido frente a Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

15:00 ¿A qué hora juega Estudiantes vs. Cerro?

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de La Plata por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora del partido país por país.

Los jugadores de Cerro Porteño reclaman al árbitro Piero Maza durante el partido frente a Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño reclaman al árbitro Piero Maza durante el partido frente a Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

