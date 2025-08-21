Santiago Arzamendia: “Como grupo, nos sorprendió la propuesta de Cerro en la ida”

Consultado si le sorprendió la manera en que Cerro Porteño planteó el partido de ida, en el estadio La Nueva Olla, el jugador oriundo de Wanda, provincia de Misiones, respondió: “Como grupo nos sorprendió, teníamos un plan nosotros de juego de salida por cómo no iba a presionar Cerro Porteño, pero como se tiraron tres cuartos entonces nosotros pudimos llevar el partido donde queríamos jugar, en campo de ellos, y eso fue clave para nosotros”.

Al ser abordado si Estudiantes se había preparado para una probable presión alta del equipo de Diego Martínez, el formado en la cantera azulgrana comentó: “Normalmente sí, entrenamos para poder salir de una habitual presión alta y después de tener manejo de la pelota y como te digo ahí creo que en Paraguay tuvimos bastante el manejo de la pelota y fuimos el equipo que más propuso para poder ganar ese partido”.

Al ser consultado sobre cuál fue la clave para la clasificación de Estudiantes, el defensor expresó: “Creo que el partido de Paraguay, el partido de ayer fue un partido muy trabado, la pelota dividida para los dos equipos, pero creo que ahí en Asunción fuimos merecidos, merecimos ganar. Fuimos el equipo que más propuso, el equipo que salió a jugar y creo que en Paraguay dominamos bastante el juego, creo que ahí fue la clave de esta eliminatoria”.

El cruce contra el equipo que lo vio nacer fue muy especial para el defensor, quien declaró: “Sí, sí, más que nada ir a Paraguay y volver a esa cancha que fue mucho tiempo mi hogar, así que fue muy especial, contento ahora por seguir en esta Copa Libertadores. La primera vez que me tocó enfrentarle y eran muchas las sensaciones raras. Cuando llegué a La Olla mismo, estar en el vestuario visitante por primera vez era muy raro, pero es lo que tocaba”.

