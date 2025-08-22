Fútbol Internacional

Antonio Sanabria, convocado para el comienzo de la Serie A

Antonio Sanabrie fue citado por el entrenador Davide Nicola para el debut del Cremonese en la Serie A de Italia.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 15:19
El paraguayo Antonio Sanabria fue presentado en el U.S. Cremonese de Italia.
@USCremonese

La Serie A de Italia abre la temporada 2025-2026 el sábado 23 de agosto. Y entre los cuatro partidos del día debuta el Cremonese de Antonio Sanabria. La Cremo visita al Milan en el estadio San Siro: el partido comienza a las 15:45, hora de Paraguay. En la víspera, el entrenador Davide Nicola reveló la nómina y entre los 23 convocados aparece del futbolista paraguayo.

Sanabria dejó el Torino luego de cinco temporadas y fichó oficialmente por el club de la ciudad de Cremona, en la región de Lombardía, el jueves 21 de agosto. “Estoy contento de estar aquí, lucharemos por hacer feliz a nuestra afición”, expresó el atacante, que firmó hasta 2028 y será nuevamente dirigido por el entrenador italiano (compartieron en Genoa y Torino).

Antonio Sanabria, convocado al inicio de la Serie A

