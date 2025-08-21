Es oficial: Antonio Sanabria fue presentado en el US Cremonese

Antonio Sanabria fue presentado en el U.S. Cremonese de la Primera División de Italia. “US Cremonese anuncia que ha adquirido de forma permanente las prestaciones deportivas del futbolista Antonio Sanabria del Torino FC “, anunció el club en un comunicado. El futbolista paraguayo firmó hasta junio de 2028 con los Tigres, ascendidos a la Serie A en 2024-2025.

Lea más: Libertad, en busca de la épica y el boleto a los cuartos de final

La Cremo adquirió el pase de Sanabria del Torino a cambio de € 3.000.000, informó hace dos días el periodista italiano Nicolò Schira. El atacante de la selección de Paraguay vuelve a compartir con Davide Nicola, quien fue entrenador del Genoa y del Torino durante la estancia del delantero de 29 años en ambos equipos entre 2019 y 2021.

“Tengo muchísimas ganas de volver al fútbol”

“Estoy feliz de reencontrarme con el entrenador, con quien he trabajado tanto en Génova como en Turín. Él sabe exactamente lo que puedo aportar y yo sé lo que exige”, expresó Antonio Sanabria en una entrevista publicada por U.S. Cremonese. “Estoy aquí porque tengo muchísimas ganas de volver al fútbol”, manifestó el jugador guaraní, que dejó Torino luego de cinco temporadas.

Antonio Sanabria y la llegada a US Cremonese

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy